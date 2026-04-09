"Реал" готов заплатить 165 млн евро за игрока "Баварии" - источник

"Реал" всерьёз нацелился на Майкла Олисе и готов оформить громкий трансфер уже летом.

Фото: Getty Images

По информации Кристиана Фалька, на решение президента мадридского клуба Флорентино Переса повлияла игра вингера "Баварии" в очной встрече команд в Лиге чемпионов.



Мадридский клуб рассматривает предложение в районе 160-165 млн за 24-летнего француза. Однако в Мюнхене не намерены расставаться с одним из лидеров атаки - там готовы обсуждать с игроком новый контракт.



В текущем сезоне Олисе провёл 41 матч во всех турнирах: на его счету 16 голов и 29 результативных передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария