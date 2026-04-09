Фрайбург
2 - 0 2 0
Сельта2 тайм
Болонья
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм
Порту
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест2 тайм

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
3 - 0 3 0
АЕК АфиныЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
АЗ Алкмар2 тайм
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
Фиорентина2 тайм
Майнц
2 - 0 2 0
Страсбург2 тайм

"Реал" готов заплатить 165 млн евро за игрока "Баварии" - источник

"Реал" всерьёз нацелился на Майкла Олисе и готов оформить громкий трансфер уже летом.
По информации Кристиана Фалька, на решение президента мадридского клуба Флорентино Переса повлияла игра вингера "Баварии" в очной встрече команд в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб рассматривает предложение в районе 160-165 млн за 24-летнего француза. Однако в Мюнхене не намерены расставаться с одним из лидеров атаки - там готовы обсуждать с игроком новый контракт.

В текущем сезоне Олисе провёл 41 матч во всех турнирах: на его счету 16 голов и 29 результативных передач.

