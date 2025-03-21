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Источник: вингер "Локомотива" Севикян привлек внимание ряда европейских клубов

Футболист московского "Локомотива" Эдгар Севикян может продолжить карьеру в Европе.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
Ряд европейских клубов проявляет интерес к футболисту "Локомотива" и сборной Армении Эдгару Севикяну. Как сообщает "РБ Спорт", команды из Европы заинтересованы в трансфере 23-летнего вингера, который покинет "Локомотив" ближайшим летом. Напомним, Севикян выступает в составе "железнодорожников" на правах аренды до конца сезона, а права на него принадлежат венгерскому "Ференцварошу".

По данным источника, "Локомотив" отказался от идеи подписания с Севикяном полноценного контракта, поэтому в конце сезона игрок вернется в Венгрию. Сообщается, что "Ференцварош" также не заинтересован в сохранении футболиста в своем составе, поэтому будет рассматривать поступающие предложения.

В текущем сезоне на счету Эдгара Севикяна 11 матчей в составе "Локомотива" в РПЛ. В них игрок записал на свой счёт две результативные передачи.

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