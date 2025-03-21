"Я не знаю, откуда появилась такая информация. Точно не из клуба. Это полная ерунда. Вероятность, что Севикян останется в клубе? Сезон в самом разгаре, всякое может случиться. Но сейчас, наверное, просто раскачивают лодку", - приводит слова Нагорных "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Локомотив" отказался от опции выкупа футболиста сборной Армении Эдгара Севикяна, который выступает за клуб на правах аренды из "Ференцвароша". Напомним, Севикян присоединился к красно-зеленым летом прошлого года на условиях годичной аренды.
В текущем розыгрыше РПЛ Эдгар Севикян принял участие в 11 матчах за "Локомотив" и записал на свой счет две голевые передачи. Еще два ассиста на счету игрока в пяти матчах Кубка России.
"Полная ерунда". В "Локомотива" опровергли слухи об отказе от выкупа Севикяна
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что "железнодорожники" решили не выкупать арендованного у "Ференцвароша" вингера Эдгара Севикяна.
Фото: официальный сайт "Локомотива"