По информации источника, скауты испанских "Бетиса", "Леганеса" и "Севильи" присутствовали на матче плей-офф Лиги наций между Арменией и Грузией и просматривали футболиста "Локомотива" Наира Тикнизяна.
В этом сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На счету Тикнизяна 19 матчей в составе национальной команды Армении и 1 забитый мяч. Ранее сообщалось, что в приобретении защитника заинтересована испанская "Севилья".
Источник: Metaratings.
Источник: скауты нескольких испанских клубов следили за Тикнизяном на матче сборной Армении
Скауты испанских клубов просматривали защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна на матче между сборными Армении и Грузии.
Фото: ФК "Локомотив"