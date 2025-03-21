Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
20:00
Сан-МариноНе начат
Румыния
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
22:45
ФинляндияНе начат
Андорра
22:45
ЛатвияНе начат
Англия
22:45
АлбанияНе начат
Польша
22:45
ЛитваНе начат

Источник: скауты нескольких испанских клубов следили за Тикнизяном на матче сборной Армении

Скауты испанских клубов просматривали защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна на матче между сборными Армении и Грузии.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, скауты испанских "Бетиса", "Леганеса" и "Севильи" присутствовали на матче плей-офф Лиги наций между Арменией и Грузией и просматривали футболиста "Локомотива" Наира Тикнизяна.

В этом сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На счету Тикнизяна 19 матчей в составе национальной команды Армении и 1 забитый мяч. Ранее сообщалось, что в приобретении защитника заинтересована испанская "Севилья".

Источник: Metaratings.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится