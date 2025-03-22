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Ромащенко: Соболеву сложно проявить в "Зените" свои лучшие качества

Российский тренер Мирослав Ромащенко высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда у команды в целом не идет так, как она того хочет и может, то, наверное, и игроку гораздо сложнее проявить все свои лучшие качества. Я думаю, что когда у команды все получается, тогда легче проявлять свои качества, допустим, новичку, коим все равно, несмотря на то, что он уже определенное время в команде находится, является Соболев", - цитирует Ромащенко "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 21 матч и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

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