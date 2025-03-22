"Мне кажется, сейчас нет основного состава. Есть обширная группа футболистов, которых просматривает тренерский штаб. Сейчас столько футболистов", - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России одержала победу над Гренадой в товарищеском матче со счетом 5:0, в той встрече Артем Дзюба отметился забитым мячом и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Во вторник, 25-го марта, команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии. В июне сборная России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией.
Семшов: сейчас у сборной России нет основного состава
Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о составе сборной России.
Фото: РФС