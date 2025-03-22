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Семшов: сейчас у сборной России нет основного состава

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о составе сборной России.
Фото: РФС
"Мне кажется, сейчас нет основного состава. Есть обширная группа футболистов, которых просматривает тренерский штаб. Сейчас столько футболистов", - цитирует Семшова "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России одержала победу над Гренадой в товарищеском матче со счетом 5:0, в той встрече Артем Дзюба отметился забитым мячом и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Во вторник, 25-го марта, команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии. В июне сборная России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией.

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