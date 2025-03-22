— Можно ли Дзюбу сравнить с Блохиным, который больше всех забил за сборную СССР?
— Нет, их даже сравнивать нельзя. Это совершенно разный уровень.
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте 2025 года смог стать сначала лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а затем - лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Олег Блохин является лучшим бомбардиром в истории сборной СССР, а также обладателем награды "Золотой мяч" (1975 год).
Источник: "РБ Спорт"
Александр Тарханов: Дзюбу даже сравнивать с Блохиным нельзя
Футбольный тренер тренер Александр Тарханов высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: РФС