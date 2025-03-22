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Александр Тарханов: Дзюбу даже сравнивать с Блохиным нельзя

Футбольный тренер тренер Александр Тарханов высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: РФС
— Можно ли Дзюбу сравнить с Блохиным, который больше всех забил за сборную СССР?

— Нет, их даже сравнивать нельзя. Это совершенно разный уровень.

36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте 2025 года смог стать сначала лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а затем - лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Олег Блохин является лучшим бомбардиром в истории сборной СССР, а также обладателем награды "Золотой мяч" (1975 год).

Источник: "РБ Спорт"

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