"Хорошая игра, отличная атмосфера. Было непросто, учитывая, что много футболистов в сборных. Думаю, что матч был в первую очередь для фанатов. Думаю, что все было отлично. Некоторым игрокам нужна была игровая практика. Поэтому это хорошо. Буду рад, если мы проведем еще матч с ЦСКА", - цитирует Натхо "РБ Спорт".
Вчера, 22-го марта, ЦСКА одержал победу над сербским "Партизаном" в выездной товарищеской встрече со счетом 2:1. Напомним, что Бибрас Натхо выступал за "армейцев" с 2014 по 2018 год - всего полузащитник провел за ЦСКА во всех турнирах 142 матча и отметился 28-ю забитыми мячами и 24-мя голевыми передачами.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 38-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Натхо оценил товарищеский матч "Партизан" - ЦСКА
Полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо прокомментировал товарищеский матч с ЦСКАЮ
Фото: ФК "Партизан"