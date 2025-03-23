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Сергеев и Обляков покидают сборную России перед матчем с Замбией

Нападающий Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков не примут участия в товарищеском матче сборной России против Замбии.
Фото: РФС
«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — отметил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Иван Сергеев провёл на поле 26 минут в матче против сборной Гренады. Ивана Облякова не было в заявке на первый матч тренировочных сборов национальной команды России.

25 марта сборная России сыграет со сборной Замбии. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

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