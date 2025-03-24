"Для меня нет ничего удивительного. Однозначно "Зенит" — лидер и флагман отечественного футбола. Последние опросы показали, что за "Зенит" болеет 19 млн человек только в России. О нас говорят не только в нашей стране, но и во всем мире: напомню, летом мы попали в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях, став единственной российской командой в списке", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, ранее интернет-сервис "Кинопоиск" обнародовал собственный рейтинг 15 самых популярных спортивных клубов в Российской Федерации по итогам 2024 года. "Зенит" занял первое место в этом списке. Вслед за ним в первой тройке расположились мадридский "Реал" и московский "Спартак".
В 2024 году петербуржцы шестой сезон подряд стали чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне "Зенит" после 21-го тура РПЛ с 43-я очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" 3 очка.
"О нас говорят во всем мире". Медведев назвал "Зенит" флагманом отечественного футбола
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые стали самым популярным спортивным клубом в России за 2024 год.
Фото: ФК "Зенит"