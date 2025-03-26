"Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со "Спартаком" никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это всё пустые разговоры, ничего подобного не было", - приводит слова Глушенкова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что между атакующим полузащитником петербургского "Зенита" Максима Глушенкова и главным тренером команды Сергеем Семаком в раздевалке после проигранного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-202425 с московским "Спартаком" (1:2) произошёл конфликт. Кроме того, сообщалось о том, что к игрокам "Зенита" с нецензурной лексикой обратился председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.
"Мерзкие пустые сказочники!" Глушенков отреагировал на слухи о конфликте с Семаком
Атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него случился конфликт с наставником петербуржцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"