Сообщается, что смена спортивного директора в "Ростове" ожидается после вероятного перехода контрольного пакета акций в собственность российского-греческого предпринимателя Ивана Саввиди. Напомним, что в настоящее время спортивным директором "Ростова" является Алексей Рыскин.
Ранее Игорь Корнеев занимал должность спортивного директора в петербургском "Зените" (2009-2012 гг.), пражской "Славии" (2014 г.), московском "Локомотиве" (2016 г.).
После 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Ростов" с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Игорь Корнеев может занять пост спортивного директора "Ростова"
По информации СМИ, функционер Игорь Корнеев является одним из кандидатов на пост спортивного директора футбольного клуба "Ростов".
Фото: Getty Images