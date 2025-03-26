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Игорь Корнеев может занять пост спортивного директора "Ростова"

По информации СМИ, функционер Игорь Корнеев является одним из кандидатов на пост спортивного директора футбольного клуба "Ростов".
Фото: Getty Images
Сообщается, что смена спортивного директора в "Ростове" ожидается после вероятного перехода контрольного пакета акций в собственность российского-греческого предпринимателя Ивана Саввиди. Напомним, что в настоящее время спортивным директором "Ростова" является Алексей Рыскин.

Ранее Игорь Корнеев занимал должность спортивного директора в петербургском "Зените" (2009-2012 гг.), пражской "Славии" (2014 г.), московском "Локомотиве" (2016 г.).

После 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Ростов" с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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