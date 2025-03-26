"Просто прошел очередной тур, где было очень много судейских ошибок, в том числе и засчитанный гол. То, что "Зенит" и "Спартак" оказались в эпицентре событий — стечение обстоятельств. Касательно второго гола "Спартака", судя по предоставленному видео, — это офсайд. Для меня это больше офсайд. Поэтому, наверное, матч должен был закончиться вничью", - приводит слова Погребняка "РБ Спорт".
В матче 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", который завершился победой столичного клуба со счётом 2:1, красно-белые забили второй победный гол на 90-й минуте - его автором стал люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс.
Сине-бело-голубые выразили несогласие с бригадой судей во главе с Сергеем Ивановым, которые приняли решение засчитать гол. По их мнению, игрок "Спартака" находился в положении "вне игры", поэтому "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Но она на своём заседании единогласно поддержала решение рефери.
Погребняк: для меня второй гол "Спартака" "Зениту" - это офсайд, поэтому должна была быть ничья
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос, почему вокруг петербургского "Зенита" в настоящее время поднялась шумиха.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"