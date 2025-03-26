"У меня нет никаких сомнений, что Станкович величина европейского футбола. Наконец-то у "Спартака" появился тот тренер, который сам играл в футбол и добился всего в качестве игрока. Деян уже выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии. У него есть перспектива: если будет чемпионство со "Спартаком", то в будущем он способен оказаться в миланском "Интере", - приводит слова Титова Metaratings.
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Контракт между тренером и футбольным клубом был заключен на срок до конца сезона-2025/26. До красно-белых он возглавлял сербскую "Црвену Звезду", итальянскую "Сампдорию", венгерский "Ференцварош".
Ранее Станкович профессионально занимался футболом, выступал в составе белградской "Црвены Звезды", римского "Лацио", миланского "Интера". Как игрок, он является победителем Лиги чемпионом и 6-кратным чемпионом Италии.
Титов: если Станкович со "Спартаком" станет чемпионом, то окажется в "Интере"
Бывший игрок сборной России Егор Титов высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"