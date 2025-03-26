"Если бы Россия играла в Кубке африканских наций, то далеко бы дошла. Мы бы могли претендовать на финал. Сборная неплохо играет. У африканских команд нам можно было бы перенять атлетизм (смеется). Вообще, было бы прикольно слетать туда и сыграть. Думаю, там очень сложно играть из-за климатических условий. Помню, как мы полетели во Вьетнам, там было очень тяжело бегать", - приводит слова Кругового "РИА Новости".
Сборная России по футболу во время мартовского учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча. Первым соперником россиян 19 марта стала команда Гренады, а вторым 25 марта - команда Замбии. Обе встречи прошли на московском стадионе "ВТБ Арена" и завершились победами подопечных Валерия Карпина со счётом 5:0.
До отстранения от международных соревнований сборная России принимала участие в таком континентальном первенстве, как чемпионат Европы, и наилучшим достижением национальной команды в современной истории является выход в полуфинал на турнире 2008 года.
Последний розыгрыш Кубка африканских наций прошёл в начале 2024 года. Тогда в финальном матче сборная Кот-д’Ивуара выиграла у команды Нигерии со счётом 2:1.
Круговой: в Кубке африканских наций сборная России дошла бы до финала
Игрок сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уровне национальной команды в сравнении с африканскими сборными.
Фото: РФС