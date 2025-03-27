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Дивеев: с Дзюбой в раздевалке становится больше юмора

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как меняется атмосфера в раздевалке команды с присутствием форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Как изменилась атмосфера в раздевалке без Дзюбы? Кто теперь главный заводила? Команда, еще Валерий Георгиевич (Карпин) заводит. И с Дзюбой, и без Дзюбы атмосфера одинаковая, просто с Артемом становится больше юмора.

На прошлой неделе форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба впервые с 2021 года вышел на поле в составе сборной России. В товарищеской встрече против команды Гренады (5:0) он забил свой рекордный 31-й гол, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. После этого Дзюба покинул расположение сборной и не принимал участия в контрольной игре с Замбией (5:0).

Источник: "Матч ТВ"

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