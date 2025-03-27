"Три очка отрыва команды Мусаева ни о чем не говорят? Нет. Абсолютно. Для меня "Краснодар" в золотой гонке не фаворит", - заявил Кечинов "Евро-Футбол.Ру".
"Краснодар" набрал на данный момент 46 очков после 21 тура и возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. "Быки" опережают московский "Спартак", занимающий второю строчку, на три балла. От "Зенита", замыкающего тройку лидеров, отрыв составляет также три очка.
В воскресенье, 30 марта, краснодарская команда примет дома самарские "Крылья Советов". Начало игры в 14:00 по московскому времени.
Кечинов: "Краснодар" в золотой гонке не фаворит
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов не считает "Краснодар" фаворитом в борьбе за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"