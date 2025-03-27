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Литвинов: большинство болельщиков в России хотят видеть "Спартак" чемпионом

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему красно-белые должны завоевать титул в этом сезоне.

Фото: ФК "Спартак"
«Спартак» должен стать чемпионом, потому что большая часть России этого хочет! А нам хочется сделать такой праздник. Помню, как я приехал в Воронеж после победы в Кубке России — каждый третий прохожий ко мне подходил и поздравлял. Провел там незабываемую неделю», — заявил Литвинов «СЭ».

Напомним, что последний раз «Спартак» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры. После этого чемпионом становился московский «Локомотив», а уже следующие шесть лет подряд золотые медали выигрывал петербургский «Зенит».

После 21-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

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