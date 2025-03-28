Дзюба: всегда поддерживал Семака и Галактионова, но они не подали мне руку на прощание

«Я уже давным-давно не держу на них зла. Ни к одному, ни к другому не осталось никаких обид. Честно. Пожму ли им руку? Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил. У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу. В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку — играл с температурой, с травмами». Я никогда не предавал этих людей, никогда не шел против них! А они мне даже руки на прощанье не подали», — заявил Дзюба Sport24.
Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он сыграл 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. Под руководством Сергея Семака он четырежды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны в составе «Зенита».
В двух сезонах Артём Дзюба становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги и был признан футболистом года в 2018 и 2020 годах.
С февраля 2023 по май 2024 года Дзюба играл за «Локомотив». За это время он провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Летом 2024 года Артём Дзюба покинул «Локомотив» и на правах свободного агента присоединился к команде «Акрон». В текущем сезоне он сыграл 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Кроме того, он смог побить два рекорда Александра Кержакова: по голам в истории российского футбола и по голам за национальную сборную. Контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.