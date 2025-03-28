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В "Ахмате" подтвердили продление контракта с Лечи Садулаевым

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о продлении контракта с Лечи Садулаевым.
Фото: ФК "Ахмат"
"С Лечи мы давно начали переговоры по продлению контракта. Никаких проблем. Он уже согласился на продление", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".

В текущем сезоне Лечи Садулаев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,2 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересован петербургский "Зенит".

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