"Впереди достаточно игр, где ситуация в турнирной таблице может поменяться в любую сторону, тем более сейчас есть несколько команд, идущих в лидерах. Главное, с правильным мыслями выходить на каждую следующую игру в чемпионате. Добавляет сложности, что большинство матчей осталось на выезде", - приводит слова Литвинова Odds.ru.
После 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" во главе с Деяном Станковичем, имея в своем активе 43 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от футбольного клуба "Краснодар" сейчас составляет 3 очка.
В ближайшем матче москвичи 30 марта на выезде сыграют против грозненского "Ахмата". Вообще, "Спартак" лишь 3 из 9 оставшихся матчей проведет на своём поле - остальные 6 игр будут выездными.
Литвинов назвал сложность для "Спартака" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне
Защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о борьбе красно-белых за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"