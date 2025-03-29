"Со здоровьем всё нормально, сейчас процедурки поделаем, готовимся к следующей игре. Если честно, пока не смотрел тот эпизод", - цитирует Джикию "Чемпионат".
Сегодня, 29-го марта, подмосковные "Химки" одержали победу над "Пари НН" в 22-м туре РПЛ со счетом 2:0. Защитник команды хозяев Георгий Джикия был заменен на 27-й минуте встречи из-за полученного повреждения.
В этом сезоне Георгий Джикия провел во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Защитник "Химок" Георгий Джикия рассказал о состоянии своего здоровья
Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия рассказал о состоянии здоровья после матча 22-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Химки"