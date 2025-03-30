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В "Спартаке" назвали причины отсутствия Бонгонды, Зобнина и Медины в заявке на матч с "Ахматом"

Пресс-служба «Спартака» объяснила, почему Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Хесус Медина не попали в заявку на игру 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
Фото: ФК "Спартак"
«Тео Бонгонда восстанавливается после травмы, полученной в сборной. У Зобнина и Медины также небольшие повреждения — их решили поберечь», — заявила пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне Тео Бонгонда сыграл 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Хесус Медина, в свою очередь, принял участие в 21 матче, отметившись 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Роман Зобнин, капитан «Спартака», сыграл в 12 матчах этого сезона, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка.

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