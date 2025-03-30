«Спартак» вновь не смог одержать победу в Грозном

Традиционно сложный соперник
Для «Спартака» матчи против «Ахмата» традиционно складываются тяжело. Перед сегодняшней встречей серия без побед насчитывала уже пять матчей. Последний раз красно-белые побеждали команду из Грозного зимой 2021 года, тогда матч закончился со счётом 2:1 – забивали Виктор Мозес и Квинси Промес, а единственный гол «Ахмата» забил Данил Уткин.
Легкой победы не ожидалось и в этот раз. Команда Сергея Ташуева находится в хорошей форме после зимнего перерыва – ни разу не проигрывали в чемпионате, выбили «Краснодар» в кубке. Сейчас «Ахмат» выглядит как команда способная выправить положение в турнирной таблице и избежать попадания в стыковые матчи.
Что помешало сыграть в свой футбол?
Хозяева выбрали тактику разбития игры на эпизоды для того чтобы не дать «Спартаку» играть в свой футбол используя мелкие фолы и затяжки времени. Это хорошо работало – в первом тайме «Спартак» не смог забрать себе мяч, владение было практически равным. По моментам москвичи также не имели преимущества.
Точность передач у обоих команд оставляла желать лучшего – и у одних и у других 67% точности – каждая третья передача заканчивалась потерей владения. На это в том числе повлияло плохое качество поля, команды с развитием матча все чаще выбирали игру через дальние передачи верхом и силовой дриблинг, нежели комбинационное построение атак.
«Спартак» был ближе к победе, имели преимущество по xG 1.56 – 1.0. Можно сетовать на слабую реализацию и сильную игру Шелии на ленточке, но гости точно не были лучше с запасом. Максименко тоже несколько раз выручил свою команду, а в концовке игры «Ахмат» был ближе к забитому мячу, так что могли и легко проиграть.
Многие критикуют Станковича за выбор стартового состава – выход Леви Гарсии и Дуарте видится спорным. Многие в старте ждали Солари. Отсутствие Бонгонда и Рябчука отразилось на качестве игры, с ними наверняка было бы проще, автоматически появилось бы больше опций для усиления игры со скамейки. Во втором тайме «Спартаку» не хватало свежести.
Чемпионство все дальше
Конкуренты за чемпионство в параллельных мачтах одержали домашние победы – «Зенит» додавил «Рубин» после удаления, «Краснодар» переехал «Факел». Таким образом «Спартак» отстает от идущего первым «Краснодара» уже на критические 5 очков, от «Зенита» на 2 очка. Дальше красно-белым предстоит тяжелый выезд в Ростов, поражение может сделать разрыв неотыгрываемым.
«Досадная, обидная и неприятная ничья. Не реализовали свои моменты и потеряли важные очки в непростом выездном матче. Красно-белые, давайте поддержим команду в оставшихся восьми турах — сейчас ваша вера важна как никогда!» — написано в сообщении в телеграм-канале клуба.
Фото: ФК «Спартак», ФК «Ахмат»