- Круговой сказал, что ЦСКА является самым популярным клубом России? Я думаю, что это чисто субъективное мнение Кругового. Кто-то из "Зенита" скажет, что самый популярный клуб – это "Зенит". Зобнин скажет, что самый популярный клуб – это "Спартак", а Тюкавин скажет, что самый популярный клуб России – это "Динамо". Поэтому, все это субъективно. Какой, на мой взгляд, самый популярный клуб России? Московское "Динамо".
Александр Точилин, игравший на позиции защитника, защищал цвета московского "Динамо" на протяжении 14 сезонов, с 1995 по 2008 год. Он занимает второе место по проведенным матчам в чемпионатах России в бело-голубой футболке. Точилин провел за столичную команду 239 игр, в которых отметился 7 забитыми мячами. После завершения карьеры футболиста в 2009 году он работал тренером в Академии "Динамо" имени Льва Яшина.
"Динамо" набрало по итогам 22 туров 42 очка и находится на четвертом месте в турнирной таблице. От топ-3 команду Марцела Лички отделяет два балла. От лидирующего "Краснодара" динамовцы отстают на семь очков.
Источник: Metaratings
Точилин: самый популярный клуб России - московское "Динамо"
Российский тренер Александр Точилин назвал "Динамо" самым популярным российским клубом.
Фото: ФК "Динамо"