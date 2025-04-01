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Тренер "Динамо" Махачкала высказался о возможном дебюте бойца UFC Махачева в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о возможности дебюта бойца UFC Ислама Махачева в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«Безусловно, это было бы интересно. Не знаю, как это все осуществить на данный момент. Но, считаю, что это было бы интересно. Подготовить можно кого хочешь. Нужно чуть времени», — цитирует Биджиева «СЭ».

Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев также поделился мыслями о возможном участии Махачева в матче РПЛ за дагестанский клуб.

Для махачкалинского «Динамо» это дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге в истории клуба. После 22 туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Следующий матч в Российской Премьер-Лиге «Динамо проведет 6 апреля на домашнем стадионе «Анжи Арена» против подмосковных «Химок».

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