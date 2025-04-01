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Агент Сафонов: "Спартак" закончил борьбу за чемпионство

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" в последних трёх матчах потерял пять очков: три с "Рубином", два с "Ахматом", и тем самым закончил борьбу за чемпионство. Не хочу говорить про внутренние дела команды. Выигрывает команда, проигрывает тренер", - цитирует Сафонова Metaratings.

Московский "Спартак" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 0:0. После 22-х сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 23-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом".

Команда Деяна Станковича примет на своем поле екатеринбургский "Урал" в полуфинале Пути регионов Кубка России.

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