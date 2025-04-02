При этом в 2023 году убыток "армейцев" составил 1,02 млрд рублей.
Выручка ЦСКА в 2024 году по сравнению с предыдущим период возросла на 19,3% и составила 7,2 млрд рублей. В то же время на 15,6% возросли расходы на оплату труда: с 3,1 до 3,57 млрд рублей. Также с 3 до 3,6 млрд рублей увеличились долги клуба по кредитам.
В текущем сезоне ЦСКА после 22-го тура Российской Премьер-Лиги набрал 41 очко и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
ЦСКА завершил 2024 год с убытком в 800 млн рублей
Финансовая отчётность московского ЦСКА свидетельствует о том, что чистый убыток футбольного клуба по итогам 2024 года составил 813,66 млн рублей.
Фото: ПФК ЦСКА