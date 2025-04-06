- По результату видно, что команда находится в топе турнирной таблицы. Сегодня в РПЛ клубы находятся на равном уровне, и всё зависит исключительно от команды. Поэтому я верю в "Локомотив", - сказал Гильерме "РИА Новости".
Маринато Гильерме выступал за "Локомотив" с 2007 по 2024 год, сыграв 306 матчей во всех турнирах. В составе "железнодорожников" Маринато становился чемпионом России, 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок России.
На данный момент "Локомотив" занимает пятую строчку в таблице РПЛ, набрав 41 очко в 23 матчах. Следующий тур московский клуб проведет на выезде с казанским "Рубином". Встреча состоится 12 апреля.
Гильерме - об игре "Локомотива": видно, что команда находится в топе турнирной таблицы
Экс-вратарь "железнодорожников" Маринато Гильерме оценил выступление "Локомотива" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"