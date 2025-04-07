- Непривычно быть в роли догоняющих. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что находимся не на том месте, на котором должны быть. Однако все в наших руках. Только от нас зависит, где мы будем в конце сезона. В каждом оставшемся матче сделаем все возможное, чтобы побеждать.
В субботу, 5 апреля, "Зенит" потерял очки, сыграв в гостях вничью с московским "Локомотивом" (1:1) в 23-м туре чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 47 балов и опустились на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед столичный "Спартак". От лидирующего "Краснодара" петербургскую команду отделяет пять очков.
В рамках 24?го тура первенства страны "Зенит" примет дома "Краснодар". Игра запланирована на 13 апреля.
Источник: "Российская газета"
Барриос: "Зениту" непривычно быть в роли догоняющих
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о текущем положении команды.
Фото: ФК "Зенит"