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Источник: ЦСКА хочет сохранить Гуарирапу

По информации СМИ, руководство ЦСКА намерено сохранить в рядах московской команды арендованного у "Сочи" венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапу.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что в клубе отмечают прогресс форварда, который был арендован у южан в сентябре 2024 года до конца текущего сезона. По информации СМИ, красно-синие арендовали игрока за 400 тыс. евро с опцией обязательного выкупа за 3 млн евро, которая будет активирована при условии участия игрока в определенном количестве матчей.

В текущем сезоне Гуарирапа в составе ЦСКА принял участие в 21 официальном матче, забил 2 гола, получил 3 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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