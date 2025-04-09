"Семак доказал, что он — классный тренер, у которого были хорошие результаты в "Зените". Сергей ещё не исчерпал себя в петербургской команде. "Зенит" может не выиграть чемпионство в этом сезоне, но Семак — достаточно квалифицированный специалист. Его возможный уход из команды будет ошибкой", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Сергей Семак занимает должность главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Действующий контракт между 49-летним специалистом и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
Под руководством Семака сине-бело-голубые шесть последних сезонов становились чемпионами России по футболу. В текущем сезоне "Зенит" в 23 матчах набрал 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Деметрадзе: Семак ещё не исчерпал себя в "Зените", его уход Семака будет ошибкой
Бывший нападающий "Алании" и "Локомотива" Георгий Деметрадзе поделился своим мнением о возможности уходе Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"