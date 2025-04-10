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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: по игре "Спартак" - самая динамичная команда РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Со "Спартаком" можно играть часто — это всегда приятно. По игре это самая быстрая и динамичная команда РПЛ. Они борются за чемпионство, а сыграть такой матч для нас всегда приятно", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Завтра, 11-го апреля, махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

После 23-х сыгранных туров красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками. Махачкалинский клуб занимает в таблице 10-е место с 24-мя очками в своем активе.

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