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Личку в "Динамо" может сменить нынешний тренер Кокорина на Кипре

По информации СМИ, московское "Динамо" в случае ухода из команды главного тренера Марцела Лички готово рассмотреть для назначения кандидатуру Алексея Шпилевского.
Фото: Getty Images
Накануне стало известно о том, что 37-летний белорусский специалист, главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский после окончания текущего сезона покинет клуб. Сообщается, что 37-летний белорусский специалист считает, что выполнил все задачи на Кипре (с "Арисом" он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка), поэтому ему требуется новый вызов.

Помимо "Динамо" за Шпилевским следят несколько команд, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов. До Кипра Алексей возглавлял брестское "Динамо", алма-атинский "Кайрат" (с которым стал чемпионом Казахстана) и немецкий "Эрцгебирге".

Источник: Legalbet

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