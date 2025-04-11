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Радченко — о шансах в матче с "Краснодаром": "Зениту" нужно идти ва-банк

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от ключевого матча 24-го тура РПЛ, в котором петербуржцы дома сыграют против лидирующего «Краснодара».

Фото: ФК "Зенит"
«Зениту» в чемпионской гонке теперь будет очень и очень непросто, но здесь может сыграть фактор уверенности в себе. Потому что петербуржцы уже не раз выигрывали чемпионат и знают, как это делается. Сейчас у краснодарцев очень приличный отрыв, им, вроде бы, уже светят золотые медали, но с каждым матчем им будет все сложнее. «Краснодар» может сыграть очень осторожно, чтобы прежде всего сохранить в неприкосновенности свои ворота. Думаю, они выберут такую тактику, а «Зениту» придется идти ва-банк, другого не остается», — отметил Радченко «РБ Спорт».

Встреча пройдет 13 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» и «Краснодар» провели очную встречу, которая завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голами отметились Кордоба и Смолов.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Спартак», находящийся на второй строчке, имеет такой же результат, но опережает петербуржцев по дополнительным показателям. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 52 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

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