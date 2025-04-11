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Тошич: работа в "Спартаке"? Моя команда — ЦСКА. Ответ очевиден

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, как бы отреагировал на предложение о работе в московском "Спартаке".
Фото: ПФК ЦСКА
— Если бы вам позвонили и предложили работать в "Спартаке", как бы вы отреагировали?

— Во-первых, меня туда никогда не позовут. Это 100%. Во-вторых, моя команда — ЦСКА. Ответ очевиден.

Сербский полузащитник Зоран Тошич был игроком московского ЦСКА с июня 2010 года до июля 2017 года. За это время в составе "армейцев" он принял участие в 241 официальном матче, забил 47 голов, отдал 41 голевую передачу, получил 23 жёлтые карточки, а также трижды стал чемпионом России и по два раза обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: "Матч ТВ"

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