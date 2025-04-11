Тошич: работа в "Спартаке"? Моя команда — ЦСКА. Ответ очевиден

— Если бы вам позвонили и предложили работать в "Спартаке", как бы вы отреагировали?
— Во-первых, меня туда никогда не позовут. Это 100%. Во-вторых, моя команда — ЦСКА. Ответ очевиден.
Сербский полузащитник Зоран Тошич был игроком московского ЦСКА с июня 2010 года до июля 2017 года. За это время в составе "армейцев" он принял участие в 241 официальном матче, забил 47 голов, отдал 41 голевую передачу, получил 23 жёлтые карточки, а также трижды стал чемпионом России и по два раза обладателем Кубка и Суперкубка России.
Источник: "Матч ТВ"