«Мне лично никто ничего не говорил. В списках у нас, конечно, Барко пенальтист. Не знаю, по какой причине так произошло. Возможно, Хесус захотел взять на себя инициативу, ответственность. Не знаю, честно. Надо спрашивать Хесуса и Барко», — цитирует Зобнина «Советский спорт».
За несколько минут до финального свистка красно-белые получили право на исполнение пенальти, но к мячу подошёл не штатный пенальтист команды Барко, а полузащитник Хесус Медина, который не реализовал 11-метровый удар (попал в перекладину).
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 47 очков. 15 апреля красно-белые сыграют с «Уралом» в рамках 1/4 финала Кубка России.
Зобнин — о пенальти в матче с "Динамо": почему бил Медина, а не Барко? Не знаю
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал момент с нереализованным пенальти в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2), когда удар с 11-метровой отметки вместо Эсекьеля Барко исполнил Хесус Медина.
Фото: ФК "Спартак"