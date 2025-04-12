"Просто потеряли два очка. Для нас каждая игра должна быть важной, теперь в борьбе за чемпионство нам уже будет очень-очень тяжело. Все футболисты должны играть за себя, семью и болельщиков", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" 12 апреля на выезде проводило матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату бело-голубые набрали 43 очка и продолжили занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре столичный клуб 20 апреля на своем поле сыграет против казанского "Рубина" (начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени).
Личка: "Динамо" в матче с "Пари НН" просто потеряло два очка
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка дал комментарий после ничейного результата в матче 24-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва