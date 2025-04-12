- Ребята молодцы, проявили характер и мастерство. Рады победе и беспроигрышной серии. В каждом матче, несмотря на соперника, будем стараться брать очки и выигрывать матчи, - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".
На данный момент грозненцы занимают 13 строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 24 матчах. В следующем туре команда Сергея Ташуева встретится с лидером чемпионата - "Краснодаром". Встреча пройдет 19 апреля в 19:30 в на стадионе "Краснодар".
"Ростов" занимает восьмую строчку в РПЛ, набрав 33 очка в 24 матчах. Следующий тур ростовчане проведут на выезде с "Факелом" 20 апреля в 14:00.
Ташуев - после победы над "Ростовом" (2:1): в каждом матче будем стараться брать очки
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в домашнем матче 24 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"