Фаворит тура — "Зенит": Орещук объяснил, почему питерцы сильнее "Краснодара"

«Зенит» — «Краснодар» — главный матч в туре. Петербуржцам некуда отступать, для них это «золотой» матч. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то останется в гонке. Если проиграют, то для них чемпионат закончен. Шансы в этой встрече 55/45 в пользу «Зенита» за счет домашнего поля», — заявил Орещук «Матч ТВ».
Встреча пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
В первом круге «Зенит» и «Краснодар» провели очную встречу, которая завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голами отметились Кордоба и Смолов.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 52 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.