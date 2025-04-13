"Я главный тренер, и моя работа — контролировать то, что происходит на поле. Я не в состоянии проконтролировать то, что внутри клуба. Во время предсезонной подготовки мы подготовились хорошо и вышли свежими, хорошо играли, но с каждой неделей немного сдаем позиции. К сожалению, я не могу полностью повлиять на это", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
13 апреля подмосковные "Химки" на своем поле в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 провели матч против самарских "Крыльев Советов" и потерпели поражение со счётом 1:2. После этой игры у химчан в активе осталось 23 очка, которые позволяют команде Франка Артиги на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Химки" 20 апреля отправятся на выезд в Санкт-Петербург, где сыграют против местного "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Тренер "Химок" Артига: с каждой неделей мы немного сдаем. Я не могу повлиять на это
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига дал комментарий после поражения своей команды от самарских "Крыльев Советов" в 24 туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Химки"