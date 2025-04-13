Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
КраснодарЗавершен
Химки
1 - 3 1 3
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен
Вулверхэмптон
4 - 2 4 2
ТоттенхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ньюкасл
4 - 1 4 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Алавес
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен
Бетис
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Комо
1 - 0 1 0
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 2 1 2
ВердерЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Гавр
1 - 5 1 5
РеннЗавершен

Тренер "Химок" Артига: с каждой неделей мы немного сдаем. Я не могу повлиять на это

Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига дал комментарий после поражения своей команды от самарских "Крыльев Советов" в 24 туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Химки"
"Я главный тренер, и моя работа — контролировать то, что происходит на поле. Я не в состоянии проконтролировать то, что внутри клуба. Во время предсезонной подготовки мы подготовились хорошо и вышли свежими, хорошо играли, но с каждой неделей немного сдаем позиции. К сожалению, я не могу полностью повлиять на это", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".

13 апреля подмосковные "Химки" на своем поле в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 провели матч против самарских "Крыльев Советов" и потерпели поражение со счётом 1:2. После этой игры у химчан в активе осталось 23 очка, которые позволяют команде Франка Артиги на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Химки" 20 апреля отправятся на выезд в Санкт-Петербург, где сыграют против местного "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится