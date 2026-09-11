Жена Батракова ответила на критику из-за разницы в возрасте с игроком: это наша жизнь

"Изначально говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно. Он отвечал, что ко всему готов, все будет хорошо. И он показал своими действиями, что мне не надо переживать об этом", — рассказала Подшибякина.
Супруга полузащитника "Галатасарая" добавила, что пара была готова к неоднозначной реакции окружающих.
"Изначально понимали, что не все в обществе это примут. Но мы вдвоем смогли абстрагироваться и поняли, что это наша жизнь и нам решать, быть друг с другом или нет", — отметила она.
21-летний Батраков и 31-летняя Подшибякина, ранее выступавшая за женскую сборную России, поженились в июне 2026 года.
Источник: YouTube-канал Nobel