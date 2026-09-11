Жена Батракова ответила на критику из-за разницы в возрасте с игроком: это наша жизнь

Супруга Алексея Батракова Ирина Подшибякина призналась, что поначалу переживала из-за 10-летней разницы в возрасте, но отношение футболиста помогло ей избавиться от сомнений.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Изначально говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно. Он отвечал, что ко всему готов, все будет хорошо. И он показал своими действиями, что мне не надо переживать об этом", — рассказала Подшибякина.

Подшибякина рассказала, что еще в начале отношений предупреждала Батракова о возможных сложностях. По ее словам, 21-летний футболист оказался готов к давлению со стороны общества.Супруга полузащитника "Галатасарая" добавила, что пара была готова к неоднозначной реакции окружающих."Изначально понимали, что не все в обществе это примут. Но мы вдвоем смогли абстрагироваться и поняли, что это наша жизнь и нам решать, быть друг с другом или нет", — отметила она.21-летний Батраков и 31-летняя Подшибякина, ранее выступавшая за женскую сборную России, поженились в июне 2026 года.Источник: YouTube-канал Nobel