Черышев - о победе "Динамо" над "Оренбургом": честь и хвала

"Что сражались до конца, забили такой гол на 90-й, пережили нереализованный пенальти, честь и хвала."Но я бы в первую очередь отметил коллективные действия, которые прослеживаются все четче. Внутренняя мотивация и объем работы тоже на уровне. Все 90 минут носятся, прессингуют, в контратаки здорово убегают. Второй гол "Спартаку" забили за счет не свойственных прежде забеганий. Как говорили раньше о "Динамо" "сила в движении", так оно и есть. Видна тренерская рука.
Окишору теперь не знаться, но это я в шутку. Гол, конечно, на загляденье. Продолжать доказывать, что достоин места в старте. Друг моего сына (не буду называть фамилию) долгое время выходил в "Реале" на замену. Отдавал, забивал, но в основу пробился только на 5-6-й тур. Переживал, а мы его с Денисом успокаивали. Выждал, и стал одним из ключевых игроков.
И еще момент – Черкизово все-таки не домашний стадион для "Динамо". Своего рода выезд вчера был. Вот мы сейчас в Таджикистане не можем играть на своем поле, принимаем в Душанбе. Дома по 15-17 тысяч приходило, здесь близко такого нет – все совсем по-другому", - сказал Черышев.
Вчера, 12 сентября, "Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 1:0 в матче восьмого тура РПЛ. Единственный мяч во встрече забил Виктор Окишор. Полузащитник московской команды отличился в компенсированное ко второму тайму время и принёс бело-голубым победу.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info