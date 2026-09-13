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Черышев - о матче "Зенит" - "Локомотив": петербуржцы вновь будут бороться за первое место

Известный российский тренер Дмитрий Черышев в интервью для Rusfootball.info поделился впечатлениями от центрального матча 8-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
- "Локомотив" неожиданно для многих сыграл очень смело, с достаточно высоким прессингом. Хотя казалось, не в лучшем физическом состоянии подходит к матчу, ну и место в таблице тяготит. А что на "Зенит" все выходят с удвоенной энергией, это уже никого не удивляет. Когда питерцы выпадают из игрового ритма, им с этим сопротивлением очень трудно справляться.
Видно, что и в голове Семака на ходу идет переосмысление игровых действий. Сезон уже получается скомканным, но победа есть победа. Так или иначе, вновь будут бороться за первое место.

Что касается выхода Мостового лишь на 83-й минуте, это обычное дело при арендных соглашениях. Пусть сейчас нельзя вписывать запрет на участие в матче, джентльменские договоренности никто не отменял. Я в Нижнем выпустил как-то арендованного футболиста против его команды, так он тут же забил. Закон бывших никто не отменял. Зачем "Зениту" рисковать? Другое дело, странно слышать слова Галактионова, де не готов еще, когда перед этим в Калининграде Мостовой провел полный матч.

Автор: Михаил Пукшанский

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