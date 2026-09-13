Черышев - о матче "Зенит" - "Локомотив": петербуржцы вновь будут бороться за первое место

Видно, что и в голове Семака на ходу идет переосмысление игровых действий. Сезон уже получается скомканным, но победа есть победа. Так или иначе, вновь будут бороться за первое место.
Что касается выхода Мостового лишь на 83-й минуте, это обычное дело при арендных соглашениях. Пусть сейчас нельзя вписывать запрет на участие в матче, джентльменские договоренности никто не отменял. Я в Нижнем выпустил как-то арендованного футболиста против его команды, так он тут же забил. Закон бывших никто не отменял. Зачем "Зениту" рисковать? Другое дело, странно слышать слова Галактионова, де не готов еще, когда перед этим в Калининграде Мостовой провел полный матч.
Автор: Михаил Пукшанский