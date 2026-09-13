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Новичок "Динамо" Гутьеррес поделился впечатлениями после переезда в Москву

Новичок московского "Динамо" Максимилиано Гутьеррес поделился впечатлениями от столицы России.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гутьерреса, Москва - красивый город, и он уже успел оценить Красную площадь.

- В Москве я пока мало что видел, но понимаю, что это очень красивый город.

Пока был только на Красной площади. Огромная и очень красивая площадь! На родине все рады за меня, потому что понимают, насколько это важный шаг в моей карьере, - приводит слова Гутьерреса "Чемпионат".

Максимилиано Гутьеррес перешел в московское "Динамо" из аргентинского "Индепендьенте" 10-го сентября за 7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. В матче 8 тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" вингер вышел на поле во втором тайме и отыграл шесть минут. На счету футболиста семь матчей в составе национальной команды Чили и два забитых мяча.

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