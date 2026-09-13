Новичок "Динамо" Гутьеррес поделился впечатлениями после переезда в Москву

- В Москве я пока мало что видел, но понимаю, что это очень красивый город.
Пока был только на Красной площади. Огромная и очень красивая площадь! На родине все рады за меня, потому что понимают, насколько это важный шаг в моей карьере, - приводит слова Гутьерреса "Чемпионат".
Максимилиано Гутьеррес перешел в московское "Динамо" из аргентинского "Индепендьенте" 10-го сентября за 7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. В матче 8 тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" вингер вышел на поле во втором тайме и отыграл шесть минут. На счету футболиста семь матчей в составе национальной команды Чили и два забитых мяча.