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Осинькин - о победе над "Химками": в конце сезона простых матчей не бывает

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды в матче 24 тура РПЛ с "Химками" (2:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В конце сезона простых матчей не бывает, тем более у команд, которые близки к стыковым матчам. У обеих команд была максимальная мотивация. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме. Нужно было немного успокоиться. Могли первый тайм не проигрывать. После глупой ошибки собраться было не так легко. Мы выиграли, нам очень нужны были очки. Набрали три очка и идем дальше", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

13 апреля самарские "Крылья Советов" в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде проводили матч против подмосковных "Химок" и одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе волжане набрали 26 очков, которые позволяют команде Игоря Осинькина в настоящее время располагаться на одиннадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Крылья Советов" 20 апреля на выезде сыграют против ЦСКА. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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