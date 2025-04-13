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Мостовой: тренерские способности Мурада Мусаева? Я не знаю, кто это

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
"Как оцениваю тренерские способности Мурада Мусаева? Честно говоря, я вообще не знаю. В футбол он не играл, в футболе ничего нет. Поэтому, я не знаю, кто это (смеётся). Мне кто-то говорил, что он то ли мячи носил, то ли в клубе работал. Ну, вот так у нас, видите. У нас футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают", – приводит слова Мостового Metaratings.

Мурад Мусаев занимает пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар" с 14 марта 2024 года. Ранее 41-летний специалист уже возглавлял краснодарскую команду: с 3 апреля 2018 года до 3 апреля 2021. Затем он работал в Азербайджане, где с 30 октября 2021 года до 1 февраля 2024 года возглавлял "Сабах".

К достижениям Мусаева в качестве тренера можно отнести завоевание бронзовых (в сезонах-2018/19 и 2019/20) и серебряных (в сезоне-2023/24) медалей чемпионата России, а также серебряных медалей чемпионата Азербайджана (в сезоне-2022/23).

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