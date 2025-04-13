Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
КраснодарЗавершен
Химки
1 - 3 1 3
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен
Вулверхэмптон
4 - 2 4 2
ТоттенхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ньюкасл
4 - 1 4 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Алавес
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен
Бетис
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Комо
1 - 0 1 0
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 2 1 2
ВердерЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Гавр
1 - 5 1 5
РеннЗавершен

СМИ: игрокам "Крыльев Советов" выплатят двойные премиальные за победу над "Химками"

По информации СМИ, игроки самарских "Крыльев Советов" получат двойные премиальные за победу над подмосковными "Химками" в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сообщается, что в руководстве "Крыльев Советов" очень довольны победой в матче с прямым конкурентом.

Самарцы 13 апреля в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с подмосковными "Химками" одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этому результату волжане набрали 26 очков, которые позволяют сейчас занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. "Химки", в свою очередь, с 23-я очками продолжили располагаться на двенадцатой строчке.

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится