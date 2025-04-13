Сообщается, что в руководстве "Крыльев Советов" очень довольны победой в матче с прямым конкурентом.
Самарцы 13 апреля в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с подмосковными "Химками" одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этому результату волжане набрали 26 очков, которые позволяют сейчас занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. "Химки", в свою очередь, с 23-я очками продолжили располагаться на двенадцатой строчке.
Источник: "Советский спорт"
СМИ: игрокам "Крыльев Советов" выплатят двойные премиальные за победу над "Химками"
По информации СМИ, игроки самарских "Крыльев Советов" получат двойные премиальные за победу над подмосковными "Химками" в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Крылья Советов"