Клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизод, который произошёл на 48-й минуте встречи с краснодарской командой, когда главный судья Павел Кукуян не назначил пенальти за нарушение правил Александра Черникова в отношении Андрея Мостового (рефери продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались).
К тому моментусчёт в матче был 2:1 в пользу "Зенита". В конечном итоге сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1, что позволило им набрать 50 очков и подняться на второе место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
"Зенит" обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота "Краснодара"
Петербургский "Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам матча 24-го тура РПЛ с "Краснодаром" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"