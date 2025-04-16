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Зобнин прокомментировал отсутствие Хесуса Медины в заявке команды

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал отсутствие Хесуса Медины в заявке команды на матч с «Уралом» в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
«У Медины реально повреждение? Я не знаю, но он не тренировался. Это не отстранение? Нет, нет — всё нормально», — заявил Зобнин «Чемпионату».

Напомним, что за несколько минут до финального свистка в матче между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала красно-белые получили право на исполнение пенальти, но к мячу подошёл не штатный пенальтист команды Барко, а полузащитник Хесус Медина, который не реализовал 11-метровый удар (попал в перекладину).

После матча Станкович заявил, что для него самого стало неожиданностью, что пенальти исполнял Медина.

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